Oto powody, dla których należy odstawić cukier. Sprawdź, co się stanie, gdy zrezygnujesz ze słodkości. Skorzysta ciało i umysł

Skutki nadmiernego spożywania cukru

Spożycie cukru niesie za sobą wiele negatywnych skutków, które odczuwamy zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i psychicznej. Jako główny problem wynikający z nadmiernego przyjmowania sacharozy wymienia się otyłość i nadwagę.

Z raportu Ministerstwa Zdrowia i NFZ wynika, że trzech na pięciu dorosłych Polaków ma nadwagę, w tym 53 proc. kobiet i 68 proc. mężczyzn. Z otyłością natomiast boryka się 23 proc. Polek i 25 proc. Polaków.

Szacuje się, że w konsekwencji wysokiego BMI w 2040 r. Polacy stracą łącznie – na skutek przedwczesnych zgonów – ponad 594 tys. lat życia i jest to drugi najgorszy czynnik ryzyka, co do skali skutków, po paleniu tytoniu.

Wśród chorób, które może powodować nadmierne spożycie sacharozy wymienia się:

nadwaga i otyłość,

próchnica oraz choroby dziąseł,

cukrzyca typu 2 i insulinooporność,

choroby układu krążenia,

otłuszczenie wątroby i innych narządów wewnętrznych,

obniżenie odporności.