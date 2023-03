Oto ranking najlepszych salonów fryzjerskich w Gdańsku. Zobacz TOP 20 salonów polecanych przez użytkowników Google. Fryzjer dla pań i panów

Najlepszy fryzjer w Gdańsku i najlepsza fryzjerka w Gdańsku

Lubimy chodzić do fryzjera - tak mówią statystyki. Według badań ARC Rynek i Opinia do fryzjera chodzi regularnie 58 proc. Polek (chętnej chodzą panie w wieku 46 do 55 lat, gdzie odsetek wzrósł do 72 proc.), a do kosmetyczki "tylko" 18 proc. Tu też klienci wskazali, że znacznie częściej wybierają salony fryzjerskie niż kosmetyczne.

Z jakich usług u fryzjera panie korzystają najczęściej? Oczywiście na pierwszy plan wysuwa się strzyżenie (64 proc.). Co ciekawe dużo mniej pań kobiet wskazało farbowanie włosów (29 proc.).