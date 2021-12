Otrzymaliście SMS-a od banku o rzekomej próbie oszustwa? Uwaga! Możesz stracić dane i pieniądze!

Dalej wyjaśniono, że w tym celu odbiorca wiadomości SMS zachęcany jest do wejścia na stronę podaną w linku zamieszczonym w tej wiadomości. Jednak w rzeczywistości jest to fałszywy panel logowania do bankowości internetowej. Eksperci ostrzegają, że podanie w nim danych umożliwi oszustom dostęp do konta bankowego oraz pozwoli im ukraść zgromadzone na koncie środki.