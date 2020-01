Otwarcie całej Nowej Bulońskiej, która zyska imię Pawła Adamowicza. Szykują się także zmiany w planie Nowej Warszawskiej

Co ważne na estakadzie prowadzone są jeszcze prace wykończeniowe dlatego poruszać się po niej póki co nie będą mogli piesi i rowerzyści. Okresowo, na moście mogą również występować lokalne utrudnienia w ruchu aut.

Większość drogowej części NBP dla ruchu udostępniona została już w starym roku. Ostatnim elementem do oddania kierowcom jest tzw. estakada wenecka nad Potokiem Siedleckim, co nastąpi w poniedziałek 13 stycznia 2019 przed południem.

- Zaangażowanie prac na budowie linii szacowane jest na poziomie ok. 90 proc. Wykonane zostały główne układy drogowe wraz z infrastrukturą podziemną, ustawiona została sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie, na ukończenie są również prace przy budowie ciągów pieszo-rowerowych. Trwają prace torowe związane z układaniem torowiska oraz wykończeniowe na przystankach komunikacyjnych, które przystosowane są także dla osób niewidomych. Teren wzdłuż inwestycji jest sukcesywnie zagospodarowany pod kątem zieleni, na odcinku od skrzyżowania ul. Myśliwskiej do skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Jabłoniową zostały już posadzone drzewa, krzewy oraz ułożone kamienie ozdobne. W ramach zadania powstał także nowy dom działkowca - informuje Agnieszka Zakrzacka z nadzorującej inwestycję Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Nowa Warszawska też ma być nie tylko linią tramwajową

Jak się dowiedzieliśmy najprawdopodobniej zmienią się plany co do realizacji następnej w kolejności nowej trasy na południu Gdańska. Tzw. Nowa Warszawska dotychczas rozważana była wyłącznie jako licząca ok. 2-km linia tramwajowa od opisywanej powyżej al. Pawła Adamowicza do al. Havla terenem na południe od obecnej ul. Warszawskiej.

Jak powiedział nam jednak szef DRMG Włodzimierz Bartosiewicz obecnie analizowane jest dodanie do planów tej inwestycji także większych elementów infrastruktury drogowej, szczególnie w rejonie ul. Piotrkowskiej. Ta kwestia wyjaśni się w najbliższych tygodniach, otwarcie kopert w przetargu na wybór wykonawcy Nowej Warszawskiej zaplanowano na koniec stycznia.

Następne Nowa Jabłoniowa i Gdańsk Południe-Wrzeszcz

Nowy układ komunikacyjny stolicy Pomorza w najbliższych latach mają domknąć także trasy Nowa Jabłoniowa i Gdańsk Południe-Wrzeszcz, znana też jako Nowa Politechniczna. W przypadku tej pierwszej wciąż powstaje jej projekt, który gotowy ma być do końca kwietnia. NJ będzie wyjątkiem na tle omawianych tras ponieważ zamiast linii tramwajowej przewidziano na niej buspasy.