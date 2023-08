Otwarcie nowej sali treningowej w klubie BRZOSTEK TOP TEAM we współpracy z Energą Grupą ORLEN. ZDJĘCIA, WIDEO

Energa z Grupy ORLEN wspólnie ze Stowarzyszeniem Brzostek TOP TEAM otworzyła 17 sierpnia oficjalnie nową salę treningową. Ma ona służyć chorym i wykluczonym dzieciom. Jak sam przyznaje Maciej Brzostek - jest ich około 800.

Doskonały projekt utworzony przez niezwykłych ludzi

- Współpraca z Energą z Grupy Orlen trwa od 2021 roku, jest to dla nas wielkie koło napędowe do współpracy z dziecmi - mówiła Lucyna Mach, menedżer BRZOSTEK TOP TEAM. - Do tej pory pracujemy zarówno z dziecmi z autyzmem i dziećmi zagrożonymi wykluczeniem - dodała.

Główna sala treningowa BRZOSTEK TOP TEAM nazwana jest im. Jana Biangi, nazwy nowej sali jeszcze nie poznaliśmy, a trener Maciej Brzostek nie chciał nam jej zdradzić. Stowarzyszenie Brzostek Top Team z Gdańska od wielu lat angażuje się w aktywizację młodych ludzi i walkę o ich marzenia. Organizacja prowadzi warsztaty dla dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz szkołach podstawowych. Jej celem jest nie tylko zarażanie pasją do sportu, lecz również praca nad umiejętnościami społecznymi i interpersonalnymi najmłodszych. Zajęcia pomagają wzmacniać poczucie własnej wartości i pewności siebie, uczą radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Treningi wpływają pozytywnie na sprawność fizyczną, koordynację ruchową, a także koncentrację, skupienie oraz spostrzegawczość.

Kim jest Jan Bianga?

Jan Bianga (1910–1982) – pięściarz i trener, jeden z najwybitniejszych zawodników w historii gdańskiego sportu.

Urodził się 26 stycznia 1910 r. w Sopocie, w rodzinie Jana i Cecylii z d. Słowi. Bardzo dobrze wykształcony – był absolwentem Gimnazjum Polskiego oraz Polskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Gdańsku. Od 1930 r., będąc obywatelem Wolnego Miasta Gdańska, pracował jako księgowy w Komisariacie Generalnym RP w Wolnym Mieście Gdańsku. Angażował się w działalność na terenie Wolnego Miasta Gdańska licznych polskich organizacji politycznych, kulturalnych i społecznych. Należał do: Gminy Polskiej – Związku Polaków,

Zjednoczenia Zawodowego Polskiego,

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej,

Związku Harcerstwa Polskiego,

Chóru Lutnia w Sopocie,

Chóru Moniuszko w Gdańsku,

Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” – uprawiał tam gimnastykę.

Od 16 roku życia uprawiał boks w klubie Sportverein Schutzpolizei Danzig EV (we Wrzeszczu). Trenował pod okiem Martina Arlta. W tym klubie wygrał 9 walk, jedną zremisował. W 1928 r. wziął udział w drużynowych mistrzostwach Niemiec w Dortmundzie.

Od 1929 r. trenował w polskim Klubie Sportowym Gedania (w tym roku powołano właśnie w Gedanii sekcję bokserską). Uczestniczył w mistrzostwach Pomorza i Polski. W 1930 i 1931 r. zdobywał brązowy medal Polski w wadze koguciej. W l. 1930-32 wygrywał również w tej kategorii mistrzostwa Pomorza. W 1934 r. sięgnął po wicemistrzostwo Pomorza w wadze piórkowej, a w 1938 r. ponownie stanął na najwyższym podium Pomorza. W 1934 r. zwyciężył w wadze piórkowej w Igrzyskach Polaków z Zagranicy w Wolnego Miasta Gdańska rozgrywanych w pierwszym tygodniu sierpnia w Warszawie. Od 1933 do 1937 r. brał również udział w drużynowych mistrzostwach Polski, oczywiście w barwach Gedanii. W sumie stoczył on 176 walk, z czego przegrał 9, wygrał 155 a 12 zremisował. Od 1938 r. zaczął szkolić młodych bokserów. W tym okresie rozpoczęła się także jego współpraca z Feliksem Stammem.

W 1936 r. poślubił Elżbietę Colbe, córkę pracownika PKP Romana Colbe i Gertrudy z d. Kinder, znakomitej tenisistki z KS Gedania. Para doczekała się dwóch córek – Janiny i Barbary. 1 września 1939 r. Niemcy aresztowali go i osadzili w Viktoriaschule. Tam wraz z innymi pracownikami Komisariatu Generalnego RP został odizolowany od reszty polskich więźniów i po tygodniu wywieziony na granicę niemiecko- litewską. Dotarł do Kowna, a następnie do Łucka. Na początku października powrócił do Gdańska. Za odmowę współpracy z Gestapo był ponownie aresztowany. Przeszedł przez obozy w Nowym Porcie, w Stutthofie, w Sachsenchausen i ostatecznie od 28 maja 1940 r. został więźniem obozu Mauthausen-Gusen. Udało mu się przeżyć wojnę. Został wyzwolony przez Amerykanów. W sierpniu 1945 r. powrócił do rodziny, do Sopotu.

Po wojnie skończył studia na Akademii Wychowania Fizycznego oraz w Wyższej Szkole Handlu Morskiego. Był trenerem młodych bokserów w trójmiejskich klubach: HKS Sopot, Ogniwo Sopot, Flota Gdynia, Gwardia Gdańsk, Polonia Gdańsk oraz KS Gedania. Został także asystentem Feliksa Stamma pracując z polską kadrą narodową i olimpijską (1953-55 i 1961).

Zmarł w Sopocie w 1982 r. i tam został pochowany na cmentarzu katolickim. źródło: IPN

