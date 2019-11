Paco Pérez, zdobywca pięciu gwiazdek Michelin, otwiera restaurację Arco w Gdańsku [zdjęcia]

Wśród zaproszonych gości był Maciej Dobrzyniecki, Prezydent Polskiej Akademii Gastronomicznej i honorowy konsul Królestwa Hiszpanii w Gdańsku.

- Bierzemy udział w najważniejszym wydarzeniu gastronomicznym w Polsce - powiedział Maciej Dobrzyniecki. - Otwarcie tej restauracji to przełamanie pewnych schematów. A sama restauracja ma ambicję być wzorcem dla całego naszego kraju. Jest to wielki dzień w historii polskiej gastronomi. Zespół, który został wybrany przez Paco Péreza, wybitnego hiszpańskiego szefa kuchni, jest zespołem skomponowanym z całego świata. Są tu zacni szefowie kuchni z Polski ale też z Azji, Ameryki Południowej czy Nowej Zelandii. To szczególny moment dla Gdańska i Pomorza, które zasługują na to, by być głównym celem turystyki gastronomicznej.