Paczkomaty blisko Ciebie w Gdańsku

Gdzie znaleźć Paczkomat w Gdańsku

Firma InPost w swojej ofercie posiada blisko 6000 Paczkomatów, rozlokowanych po całej Polsce, w strategicznych miejscach, w pobliżu centrów handlowych, szkół, parkingów. Nie inaczej jest w Gdańsku, Maszyna, którą znajdziesz przy ul. Słowackiego 195, usytuowana jest w pobliżu stacji paliw BP. Jest to idealna lokalizacja dla osób poruszających się samochodem. Obecnie w Gdańsku możemy skorzystać z ponad 100 Paczkomatów InPost, rozlokowanych w różnych częściach miasta.

Jak szybko i bezproblemowo nadać paczkę

Warto przekonać się, że Paczkomaty InPost są bardzo łatwe w obsłudze i sprawią, że nadawanie paczek stanie się szybkie i bezproblemowe. W zależności od naszych potrzeb, mamy do wyboru dwie możliwości. Pierwsza z nich to nadanie przesyłki bezpośrednio w Paczkomacie. W takim wypadku musimy udać się ze swoją przesyłką do najbliższego punktu oraz zabrać ze sobą kartę płatniczą lub telefon. Na ekranie konieczny będzie wybór gabarytu oraz wskazanie takich informacji jak numer telefonu, e-mail odbiorcy i nadawcy oraz adres docelowego Paczkomatu. Później wystarczy już tylko opłacić przesyłkę i umieścić paczkę w skrytce, aby wyruszyła w dalszą podróż do odbiorcy.

Jeżeli chciałbyś skrócić do minimum czas potrzebny na przygotowanie przekazanie przesyłki, idealną rozwiązaniem będzie opcja Szybkiego Nadania. W tym wypadku wystarczy wejść na stronę inpost.pl/SzybkieNadania/ i wypełnić formularz i opłacić wysyłkę. Otrzymamy etykietę z kodem, którą należy nakleić na paczkę. Zeskanowany przy maszynie kod pozwoli nam na umieszczenie paczki w skrytce.

Odbieranie paczki równie proste jak jej nadanie

Również odbieranie paczek nie stanowi problemu, a dodatkowo unikniemy stania w kolejkach na poczcie. Standardowo, w momencie gdy kurier umieści Twoją przesyłkę w Paczkomacie otrzymasz smsa z kodem odbioru oraz kodem QR. Od Ciebie będzie zależało z której opcji skorzystasz. W przypadku kodu odbioru, konieczne będzie także podanie numeru telefonu. Jeśli chodzi o kod QR – wystarczy go zeskanować na ekranie i odebrać przesyłkę ze skrytki.

InPost daje możliwość odbioru naszej przesyłki także za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Jest to idealne rozwiązanie, gdy zależy nam na szybkim odbiorze. Wystarczy podejść do Paczkomatu i jednym kliknięciem w aplikacji InPost Mobile wybrać opcję „otwórz skrytkę”. Oczywiście nie musimy już niczego potwierdzać na ekranie, wystarczy wyciągnąć opakowanie ze skrytki.

Pamiętajmy, że możemy śledzić cały cykl życia naszej paczki, od momentu nadania do umieszczenia w Paczkomacie. W tym celu wystarczy wpisać na stronie https://inpost.pl/sledzenie-przesylek otrzymany przez nas mailowo numer przesyłki i sprawdzić w jakim miejscu obecnie się znajduje.

Dlaczego warto korzystać z Paczkomatów InPost

Paczkomaty InPost to nowoczesne rozwiązanie, idealne dla osób, które chcą o każdej porze dnia i nocy mieć możliwość odbioru swoich przesyłek. Ponadto swoboda idzie tutaj w parze z niską ceną – cena paczki zaczyna się już o 11,99 zł. Nie zapominajmy o aspekcie związanym z dbałością o środowisko. Kurier rozwożąc paczki, jest w stanie umieścić w skrytkach za jednym razem nawet kilkadziesiąt paczek, co przyczynia się do obniżenia emisji spalin.