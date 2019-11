Palmiarnia w gdańskim Parku Oliwskim. Umowa na oszklenie obiektu podpisana. Warte 8,5 mln zł prace potrwają 9 miesięcy

- Przetarg na realizację zadania wygrała firma WGsystem Paweł Jedlecki z Gorli - informuje Aneta Niezgoda z nadzorującej inwestycję Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska . Wspomniane przedsiębiorstwo specjalizuje się w punktowym mocowaniu szkła i posiada duże doświadczenie w realizacji podobnych zadań, m.in. Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie czy Port Łódź. Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy 13 listopada. W kolejnych tygodniach trwać będą szczegółowe pomiary, które są koniecznie do złożenia zamówienia na szkło. Właściwe prace rozpoczną się w połowie I kwartału 2020 roku. Wykonawca będzie pielęgnował daktylowiec w czasie prowadzenia prac. Obecnie nad zapewnieniem roślinności właściwych warunków również czuwa botanik.

Z uwagi na stopień zaangażowania robót oraz technologię szklenia, zamawiający w porozumieniu z wykonawcą robót, zdecydował iż prace związane z oszkleniem obiektu wykonywać będzie firma wyspecjalizowana w tej dziedzinie, a umowa z pierwszym wykonawcą została rozwiązana. Ogłoszono przetarg na szklenie obiektu, który jednak został unieważniony. Wpłynęła wówczas jedna oferta, która była zbyt wysoka. Firmy zajmujące się szkleniem obiektów nie przystąpiły do poprzedniego postępowania, gdyż zakres prac był zbyt szeroki i wykraczał poza ich specjalizację. Zdecydowano zatem o ograniczeniu zakresu robót. W nowym postępowaniu nie ujęto m.in. montażu monitoringu i sterowania okien czy budowy oczka wodnego. Te wszystkie czynniki wpłynęły na ponad dwuletnie opóźnienie ukończenia inwestycji.

- Jeszcze w tym roku planujemy ogłosić przetarg na realizację III etapu modernizacji palmiarni związaną z przebudową oranżerii. Co ważne, to właśnie z oranżerii będziemy przechodzić do rotundy, w której znajduje się 180-letnia palma - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, szef DRMG.

