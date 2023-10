Czy można sobie wykupić miejsce na cmentarzu?

Ile kosztuje miejsce na cmentarzu?

To, ile kosztuje miejsce na cmentarzu parafialnym i komunalnym, zależy od cmentarza, miejscowości oraz formy grobu.

W mniejszych miejscowościach opłata za grób ziemny wynosi kilkaset złotych (ok. 300-800 zł), najczęściej tyle samo płaci się za tradycyjną mogiłę, co przeznaczoną na urnę. W większych miastach koszt grobu ziemnego to od około 1500 do nawet 2000 zł. Koszt może być wyższy w zależności od tego, czy wykupuje się prawo do postawienia nagrobka lub pomnika, albo czy grób jest podwójny (pogłębiony), z możliwością dochowania drugiej osoby.

Znacznie więcej trzeba zapłacić za miejsce pod grobowiec murowany, przeznaczony do pochówku kilku osób. W takim przypadku trzeba zapłacić od około 2000 zł do kilkunastu tysięcy.