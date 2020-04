Pamiętne cytaty trenerów i komentatorów sportowych. "Nie potrzebuję piłkarzy i menedżerów, którzy doją klub jak tę krowę z reklamy Milki"

Czym byłby polski sport bez barwnych wypowiedzi trenerów czy wpadek językowych komentatorów, z których powstały zabawne cytaty. Do dziś się do niech wraca z uśmiechem.

Cytatów i ciekawych wypowiedzi padło bardzo dużo w historii sportu, ale chociażby Wojciech Łazarek czy Bogusław "Bobo" Kaczmarek byli wręcz złotouści. Do tego dochodzą komentarze z imprez sportowych w wykonaniu Dariusza Szpakowskiego czy Włodzimierza Szaranowicza. Postaraliśmy się wybrać najciekawsze cytaty, które weszły już do historii polskiego i pomorskiego sportu. CZYTAJ TAKŻE: Piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk ZDJĘCIA Bogusław "Bobo" Kaczmarek "Ta wygrana wzięła się z serca, z wątroby, ale w użyciu były też szare komórki i płyn rdzeniowo-mózgowy." "Nie potrzebuję w klubie piłkarzy i ich menedżerów, którzy doją klub jak tę krowę z reklamy Milki." "Żeby dokładnie odpowiedzieć na to pytanie, musiałbym zadzwonić do Pytii, a ja nie mam do niej numeru telefonu." "Ciągle powtarzam to piłkarzom: Lechia to nie imienny u cioci Jadzi. To symbol daleko wykraczający poza sport."

"Niektórzy twierdzili, że w tym miejscu był chyba kiedyś cmentarz, że nad stadionem wisi klątwa i trzeba zabić jakiegoś cielaka, zarżnąć kurę albo czarnego kota. Na szczęście nie musieliśmy tego robić, a pasmo porażek na tym stadionie przerwaliśmy dzięki dobrej grze." "W ostatnich dwóch latach Lechia wydała spore pieniądze na tzw. "wzmocnienia". No ilu się sprawdziło? Garstka. Garsteczka. Z tych nazwisk można by wycisnąć tyle, co mleka z chorego kozła." "Dziś Sazankow to gość po ciężkim urazie. Lekarz, który czyścił mu staw, mówi, że śruby pozakładane miał takie, że gąsienica w czołgu by się na nich trzymała." "Mnie się już zdarzało być tam, gdzie płaci się w czekach. Czekałem, czekam i będę jeszcze czekał." "70 procent uczniów przynosi zwolnienia lekarskie, dziewczyny mają pięć razy w miesiącu okres."

"Ja w tym klubie zostanę do końca życia, a nawet dzień dłużej." "Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy do zespołu, który walczy o życie. Mogliśmy odciąć go z szubienicy albo pozwolić, by jeszcze dyndał." "Miałem w drużynie dwóch czarnoskórych zawodników. Ricardinho zamarzł na boisku i musimy go w drodze powrotnej do Gdańska wsadzić do mikrofalówki, żeby odtajał. A Traore boi się zimna i najchętniej zagrałby w futrze." Czesław Michniewicz "Porażka jest gorsza od śmierci, bo trzeba się po niej obudzić." "Z mistrzostwem i jego obroną jest jak z piękna kobietą - trudno jest ją zdobyć, ale jeszcze trudniej utrzymać przy sobie." "Są tacy trenerzy, za którymi zawodnicy pójdą w ogień i tacy, których zawodnicy do ognia wrzucą." "W drugiej połowie chcieliśmy zdobyć kolejną bramkę, bo wiadomo że 2:0 to niebezpieczny wynik."

"Oglądałem ostatnio film o Diego Maradonie, a w nim było takie zdanie – „wielcy piłkarze rodzą się w błocie”. To jest prawda. Nie będzie piłkarza z chłopaka, którego tata przywiezie na trening, odwiezie, upierze spodenki i koszulkę. Tak nie nabiera się charakteru." Michał Probierz "Do dziś się spotykamy. Niech pan zapyta, kto tańczył na jego czterdziestce przebrany za księdza!" "Nasza liga powinna nazywać się „Ekstraklasa majowo-czerwcowa”, bo tak naprawdę siedem ostatnich meczów decyduje o wszystkim." "Po czterdziestce coraz więcej ludzi może mnie w dupę pocałować." "Polska liga jest śmieszna, nie bójmy się tego powiedzieć." "Powinienem chyba znów pierdolnąć whisky, ale z drugiej strony gdybym po każdym błędzie sędziowskim to robił, zabrakłoby whisky." "W Polsce trener piłkarski powinien w jednej ręce trzymać podpisany kontrakt, a w drugiej spakowaną walizkę."

"Pamiętam, że w Białymstoku też podrzucano mnie w górę, tylko potem już zapomniano złapać." Wojciech Łazarek "Graliśmy tak dobrze, że moje jądra składały się same do oklasków." "Gramy na typowe udo. Albo się udo, albo się nie udo." "Trzeciak gra napakowany jak kabanos." "Nie warto się kopać z koniem." "Z budowaniem drużyny jest podobnie jak z robieniem słonia. Dużo kurzu, szumu, a efekt za dwa lata." "To są zupełnie inne uwarunkowania. Tłumaczymy, że trzeba jeść małą łyżeczką, a nie chochlą. To tak, jakby zajączek nagle zaczął się uważać za króla puszczy." "Grają, jakby się nażarli surowego mięsa." "Życie trenera jest jak tramwaj: jeden wsiada, drugi wysiada. Ja właśnie wysiadam." "W piłce, jak na rybach, liczy się to, co w sieci." Orest Lenczyk "A to my mamy reprezentację?"

"Był to występ jednego aktora, raczej z kabaretu." "Chciałbym, żeby trenerzy spuścili trochę z piłkarzy powietrze. Jak zawodnicy wychodzą na boisko zbytnio napompowani, to zapominają, o co w tym wszystkim chodzi. Jest tylko walka, walka i walka. A piłka nożna to nie kickboxing." "Czy w klubie potrzebny jest psycholog? Po tym, co się tam ostatnio dzieje, to bardziej psychiatra." "Gdy po przyjściu do Wisły w latach siedemdziesiątych, mówiłem piłkarzom, że grałem w takich a takich klubach, to Zdzisław Kapka mi dociął: „Panie trenerze, my gramy, a pan w piłkę kopał”. " "Górski był jeden i niepowtarzalny, takim po prostu trzeba się urodzić. Wbrew pozorom zawsze mówił mądre rzeczy. Mogę go nazwać Sokratesem polskiej piłki. Daleko mi do niego." "Może dlatego, że nie brałem i nie biorę „lewej” kasy, nie piję, nie palę, postrzegany jestem jako dziwak."

"Po obejrzeniu pięknego meczu Real – Barcelona postanowiłem, że skoro Mourinho może wstawić do bramki autobus, to my możemy wstawić przegubowiec." "W Boliwii Diaz grał na trzech tysiącach metrów wysokości i strzelał tam wiele goli. Nie wiem, czy jakbyśmy zagrali na Kasprowym, to byłby skuteczniejszy. Mogłoby być dla niego za nisko." Ciąg dalszy na drugiej stronie Kazimierz Górski "Chodzi o to, żeby strzelić jedną bramkę więcej od przeciwnika." "Co do szczegółów to niech się wypowiedzą specjaliści." "Czasami się wygrywa, czasami się przegrywa, a czasami remisuje." "Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe." "Im dłużej my przy piłce, tym krócej oni." "To skoro było tak dobrze, to dlaczego było tak źle?" "Według moich obliczeń jeżeli oni po przerwie nie strzelą drugiej bramki, to bardzo trudno im będzie strzelić trzecią."

"Piłka jest okrągła, a bramki są dwie, albo my wygramy, albo oni." Dariusz Szpakowski "Uważam, że w sporcie nie można niczego rozpatrywać pod kątem: zasłużył - nie zasłużył. Za zasługi to można dostać krzyż albo medal. W sporcie zwycięstwo należy podnieść z boiska." "Bo futbol to jest gra, nie matematyka!" "Malouda szedł sam na sam z bramką, ale nie trafił w światło." "Wtedy po raz pierwszy zastosowano nagłą śmierć całego zespołu." "Włodek Smolarek krąży jak elektron koło jądra Zbyszka Bońka." "Trener Boskov bezradnie rozkłada ręce, zakrywając twarz." "To już ostatnie sekundy! Giuly... szuka szczęścia między nogami Campbella." "Puścił Bąka lewą stroną." "Niemcy często zmieniają pozycje, ale nie mogą zadowolić trenera." "Grał w meczu towarzyskim w mieście, w którym urodził się 2 tygodnie temu."

"Dzisiaj w Londynie typish English Weather."

"Będzie rzut wolny dla reprezentacji słoni." Włodzimierz Szaranowicz "Z pochodzenia jestem Czarnogórcem, więc mógłbym sympatyzować z drużyną Serbii, ale już jako dzieciak kibicowałem Hiszpanom. Pewnie z sympatii do wielkiego Realu Madryt z Alfredo di Stéfano w składzie." "A potem Belgowie, nie wiem, gdzieś się chyba zadowolili." "2 razy bardzo dobrze obudził się Tomczyk." "Boris Becker ze względów podatkowych postanowił wyjechać do USA, w czym poparła go jego ciemna żona." "Ciekawe, co w Montpellier, bo zdaje się, że tam dzisiaj jakieś zamachy bombowe zapowiadali. Tak się składa, że gdy odbywają się mistrzostwa świata, to zawsze temu towarzyszą jakieś dodatkowe atrakcje." "Dość mocno mu przywalił, ale to są na razie pieszczoty." "Już są na stadionie jadą po wirażu ramię przy ramieniu pedał przy pedale." "W skokach narciarskich jest mistyczna tajemnica lotu."

To byli klasycy. Nie brakowało jednak innych interesujących wypowiedzi. "Bardzo chętnie przyjmuję krytykę, ale Radosław Majdan mówiący, że coś mu jedzie wiochą…? To tak, jakby Donald Tusk uczył ludzi jak wymawiać „R”." - Wojciech Szczęsny. "Ludzie mnie nienawidzą, bo jestem przystojny, bogaty i świetnie gram w piłkę." - Cristiano Ronaldo "Piłka nożna to taka gra, w której 22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak wygrywają Niemcy." - Gary Lineker "Wolę Cristiano. On do wszystkiego doszedł ciężką pracą i determinacją. A Messi to bardziej talent i genetyka. Nie mówię, że Ronaldo jest lepszym piłkarzem, ale to jego z tego duetu wolę. Zobaczcie, jak on wygląda, jak się zmienił fizycznie, jaką ma rzeźbę. Messiemu dzięki krótkim nóżkom wszystko łatwiej przychodzi." - Robert Lewandowski

"Szedłem z moją mamą i płakałem, że nie mam nowych butów do gry w piłkę. Wtedy zobaczyłem mężczyznę bez nóg." - Zinedine Zidane

"W Ameryce Południowej piłka jest wielką, pogańską mszą." - Eduardo Galeano "Presja? Jaka presja? Presję odczuwają biedni ludzie, którzy muszą nakarmić rodzinę. W piłce nie ma presji." - Jose Mourinho "Piłka nożna jest najważniejszą wśród rzeczy nieważnych." - Franz Beckenbauer "Nie może być tak, że całe miasto płonie, a w jednym domu organizujemy wesele." - Zbigniew Boniek "Tym, którzy chcieli trenera z zagranicy, mogę pokazać paszport włoski, a tym, którzy chcieli krajowego – paszport polski." - Zbigniew Boniek "Polska jest piłkarskim Titanikiem. Tam statek był dwa metry pod wodą, a niektórzy dalej tańczyli. Mam wrażenie, że z naszym futbolem jest podobnie. Idziemy na dół, ale zabawa trwa. Jak gramy między sobą, to jest fajnie, podniecamy się… A jak przyjdzie grać w Europie, to zabawa kończy się bardzo szybko." - Zbigniew Boniek

"Mam takie motto „celuj w księżyc, najwyżej wylądujesz między gwiazdami”. Po wygranym finale wylądowaliśmy gdzieś koło Jowisza" - Piotr Stokowiec Sekretarz generalny PZPN: Zdrowie zawodników i kibiców jest najważniejsze