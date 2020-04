Pandemia koronawirusa a prawa konsumentów. Odwołane wesele? Zamknięty klub fitness? Zwrot butów do sklepu? Pytamy, a UOKiK odpowiada

123rf

Co zrobić z opłaconą wycieczką albo zarezerwowanym hotelowym pokojem, gdy koronawirus pokrzyżował urlopowe plany i gdzie zgłosić sprzedawcę żerującego na epidemii - podpowiada Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Butów, które okazały się za ciasne nie możemy po prostu odnieść do sklepu z paragonem i nie wiadomo co zrobić z biletem na odwołany koncert. Stan pandemii i związane z nim restrykcje sprawiły, że kłopot mamy nawet w sytuacjach, w których do niedawna zachowania i reakcje były dla nas oczywiste.