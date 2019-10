PANELE FOTOWOLTAICZNE. Chcesz wiedzieć jak zaoszczędzić na rachunkach za prąd i jednocześnie zadbać o środowisko?

Funkcjonowanie instalacji Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jak działa instalacja PV? To bardzo proste! Promienie słoneczne wpadają na panel i tak powstaje prąd stały. Ten jeszcze nie nadaje się do zasilania Twojej pralki czy lodówki. Dlatego niezbędny jest falownik – urządzenie zmieniające prąd na zmienny. W ten sposób zasilony zostanie Twój sprzęt AGD i RTV.

Dlaczego warto zainwestować Przyglądając się dachom na pewno zaobserwowałeś, że coraz więcej właścicieli domów zdecydowało się na tę formę oszczędności. To bardzo mądry wybór! Według prognoz ceny energii będą wzrastały przy malejącej stawce za montaż paneli. Co więcej – polepszyła się sprawność instalacji PV, a tym samym jej opłacalność. Mamy więc najlepszy czas na ich instalację! Zakup paneli przy średnim nasłonecznieniu na obszarze Polski zwróci się już po okresie 5 do maksymalnie 10 lat. Cały system będzie sprawnie działał nawet do 30 lat. PV są w pełni ekologiczne i bezpieczne - po zużyciu mogą być oddane do recyklingu, więc są przyjazne środowisku.

Nadwyżki wracają do Ciebie

Panele fotowoltaiczne działają najsprawniej w ciągu dnia. Nadwyżki wytworzonej energii są przekazywane do sieci. Jeśli zostaniesz właścicielem instalacji do 10 kW wrócą do Ciebie w 80 % w czasie gdy będziesz ich potrzebował (np. w nocy lub zimą).

Program „Mój Prąd”

Zastanawiasz się jak sfinansować inwestycję? Kilka miesięcy temu ruszył program rządowy „Mój prąd”, który przewiduje dofinasowanie w formie dotacji nawet do 50 % kosztów kwalifikowanych. Jednak nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie. Program jest skierowany do właścicieli domów zainteresowanych instalacją od 2 do 10 kW. Termin nadsyłania wniosków pierwszego naboru kończy się już 20 grudnia 2019. Pozostałą część inwestycji możesz podzielić na przyjazne raty. Zapytaj o szczegóły w oddziałach firmy BAT.

Wycena paneli fotowoltaicznych

„Jeśli jesteś zainteresowany panelami fotowoltaicznymi skontaktuj się z nami. Odwiedź nasze oddziały wraz z ostatnim rachunkiem za prąd i projektem dachu lub wypełnij formularz na stronie https://domenergooszczedny.bat.pl/. Wycena systemu zależy m.in. od ilości modułów, rodzaju i typu pokrycia dachu. Zajmiemy się wszystkim – od wyceny poprzez montaż aż do otrzymania finansowania.” – mówi Rafał Skorowski, specjalista ds. budownictwa.