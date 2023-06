Pani Sylwia potrzebuje pomocy. Trwa zbiórka na turnus rehabilitacyjny. Każdy może pomóc! Maja Czech

Każdy z nas może pomóc pani Sylwii wrócić do rodziny. Link do zbiórki znajduje się TUTAJ siepomaga.pl Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Środa, 24 maja 2023 roku miała być kolejnym, zwykłym dniem w życiu pani Sylwii Zamkowskiej. Niestety, stało się coś, co zmieniło życie całej rodziny. W jej głowie pękł tętniak, który doprowadził do ciężkiego obrzęku mózgu. Niezbędna jest intensywna rehabilitacja, której koszt to ponad 160 tysięcy zł.