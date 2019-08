Panienka z okienka nie wygląda zza firanki, bo potrzebuje remontu

- Autor lalki i jej konserwator świadczący usługi na rzecz Muzeum Gdańska odszedł na emeryturę, nie cieszy się już dobrym zdrowiem i w związku z tym nie podjął się dalszej pracy przy konserwacji elektroniki - tłumaczy rzecznik Muzeum Gdańska dr Andrzej Gierszewski. - Sam mechanizm i wygląd lalki jest objęty prawem autorskim, czyli nie może zostać zmieniany przez osoby trzecie. Żeby przywrócić „Panienkę z okienka”, już w nowej aranżacji, należałoby wydać dziesiątki tysięcy złotych, zapewne w granicach 40-80 tys. Mówimy tutaj o autorskim, jednorazowym projekcie, na który najlepiej zorganizować przetarg. Daleko jej do Poli Raksy

Chociaż Panienka z okienka nadal przewija się w gdańskich materiałach promocyjnych jako jedna z atrakcji turystycznych, na próżno jej wypatrywać. Nie pojawia się już w oknie, bo nie dość, że jej postać wymaga pewnego odświeżenia, to awarii uległ także jej mechanizm.

W Gdańsku Panienka z okienka zagościła w 2001 roku. W sezonie, ze szczytowego okna kamienicy Nowego Domu Ławy wychylała się nawet i trzy razy dziennie. Co jakiś czas Muzeum Gdańska ogłaszało też castingi na "żywą" panienkę. Jedną z nich była dziennikarka telewizyjna Agnieszka Oszczyk, wówczas 27-letnia absolwentka gdańskiej Akademii Muzycznej.

Muzeum Gdańska planowało powrócić więc do dawnego formatu i lalkę zastąpić żywą panienką, jednak taki scenariusz niestety też nie może się spełnić.

- Górne piętra, gdzie mieści się robot, nie są bezpieczne i osoba poruszająca się tam jest narażona na upadek - tłumaczy Andrzej Gierszewski. - Należy zmienić wejścia na poddasze, by w ogóle móc myśleć o wpuszczaniu tam jakichkolwiek ludzi.

Jednym z pomysłów jest to, by „panienkę” pokazywać turystom „od kuchni”. Dzięki temu mogliby przekonać się, że niewiasta z okna nie posiada nóg i jeździ na szynach. Naszemu robotowi trochę daleko do Poli Raksy i na pewno brakuje mu naturalnego wdzięku.

Być może zautomatyzowana Panienka z okienka powróci za sprawą II etapu prac w Dworze Artusa, jednak może to nastąpić dopiero za około 2 - 3 lata. Głównym założeniem planowanych prac w Dworze Artusa jest przygotowanie nowych sal wystaw czasowych w pomieszczeniach, które jak dotąd były niedostępne dla zwiedzających.

Panienka nie jest priorytetem