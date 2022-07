Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie: Możesz obejrzeć wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka. Wystawa czynna do 18 września 2022 r. OPRAC.: Anna Szałkowska

mat. prasowe PGS

W Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie do 18 września 2022 można oglądać wystawę "Na tropie doskonałości. Wybrane dzieła z kolekcji Wojciecha Fibaka" (od wtorku do niedzieli w godzinach od 11.00 do 20.00). Koncepcja ekspozycji zbudowana jest w oparciu o zestawy prac wchodzących ze sobą i z odbiorcą, w nieoczywiste, wielowątkowe, relacje. Sopocka prezentacja jest szczególna z tego względu, że pokazuje orbitę zainteresowań kolekcjonera, ale również istotny i niezwykle ważny fragment polskiej sztuki. Kuratorem jest Cezary Pieczyński.