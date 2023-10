Państwowa Straż Pożarna w Gdańsku będzie wykorzystywać system łączności krytycznej TETRA

Firma Enspirion jest pionierem w świadczeniu usług łączności krytycznej TETRA na istniejącej infrastrukturze, dostarczając te usługi służbom bezpieczeństwa publicznego, służbom ratownictwa oraz przedsiębiorstwom energetycznym. Warto zaznaczyć, że już 16 starostw powiatowych, wszystkie miasta na prawach powiatu (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Słupsk) oraz różne instytucje, takie jak Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego, sztaby kryzysowe i operacyjne, Energa Wytwarzanie, Rafineria Gdańska, Lotos Petrobaltic i inne, korzystają z radiotelefonów, które zapewniają niezawodną łączność.

– Cieszy nas fakt, że kolejny podmiot w naszym regionie stał się użytkownikiem profesjonalnego systemu łączności dyspozytorskiej TETRA. Zwłaszcza jeśli jest to kolejna służba odpowiedzialna za bezpieczeństwo publiczne, gdyż to właśnie dla nich jest przeznaczony ten system. Obecnie nasza usługa znacząco podnosi możliwości operacyjne Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, który korzysta z TETRY od stycznia 2023 roku. Umowa z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku to kolejny krok w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Pomorza w sytuacjach kryzysowych – mówi Tomasz Lesiewicz, prezes Zarządu Enpiriona.