Para zatrzymana po kradzieży w gdańskim centrum handlowym. Mieli ukraść... zabawki OPRAC.: Jakub Cyrzan

Para zatrzymana po kradzieży w gdańskim centrum handlowym. Mieli ukraść... zabawki Archiwum DB Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Szybką i skuteczną interwencją policji zakończyły się poszukiwania złodziei zabawek. Do zdarzenia doszło w czwartek 6 kwietnia na terenie jednego z gdańskich centrów handlowych. Do aresztu trafiła podejrzana 51-latka i jej 29-letni partner. Jak się okazało, ten ostatni ma do odbycia także karę pozbawienia wolności za przestępstwo niealimentacji.