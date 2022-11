Paraliż lotniska w Gdańsku. Trudny czas dla podróżnych. Kolejni kontrolerzy na zwolnieniach lekarskich 05.11.2022 Kamil Kusier

Choć jeszcze kilka dni paraliż lotniska w Gdańsku wydawał się niemożliwy, to jednak - jak wynika z informacji "Dziennika Bałtyckiego" - od 6 listopada 2022 roku spora część samolotów zostanie uziemiona lub też nie będzie miała możliwości podejścia do lądowania na płycie lotniska. Co to oznacza dla podróżnych?