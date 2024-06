Park w Królewskiej Dolinie w Gdańsku z nową historyczną bramą. I to w tym roku

Niewielkie pozostałości bramy w Gdańsku są zabezpieczone belkami

Park w Królewskiej Dolinie to jeden z najstarszych parków w Gdańsku

Park w Królewskiej Dolinie we Wrzeszczu to jeden z najstarszych historycznych parków w Gdańsku. Znajduje się między ulicami Do Studzienki i Sobieskiego. Jego powierzchnia to około 2 ha.

