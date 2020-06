Park w Wojanowie. Stare drzewa, bujna roślinność, pomost wśród szuwarów i plac zabaw. Idealne miejsce na spacer z historią pałacu w tle

Uciekając podpalił pałac w Wojanowie

Po pięknym pałacu w Wojanowie nie ma śladu. Ponoć podpalił go ostatni właściciel Niemiec Hugo Siewiert, kiedy zbliżała się Armia Czerwona. Nie chciał aby wprowadzili się do niego Rosjanie i Polacy. Spłonęła piękna biblioteka na parterze razem z cennymi obrazami. To czego nie pochłonął ogień rozgrabiono po wojnie.

Legend i dziwnych opowieści o majątku w Wojanowie jest wiele. Pałac prawdopodobnie posiadał mocno rozbudowane podziemia. Na pewno była w nich owalna lodownia z czerwonej cegły, w której przechowywano mięso.