Parkingi nadmorskie w Gdańsku latem 2020. Gdzie można zaparkować przy plaży? Ile kosztuje postój nad morzem?

Gdzie zaparkować przy plażach w Gdańsku?

Parkingi nadmorskie w Gdańsku znajdują się w czterech lokalizacjach w pobliżu gdańskich kąpielisk:

W Jelitkowie zaparkować auto będzie można przy ul. Błękitnej (220 miejsc)

W Jelitkowie przy ul. Kaplicznej (60 miejsc)

W Brzeźnie parking zlokalizowany będzie przy ul. Czarny Dwór (340 miejsc)

Na Stogach przy ul. Nowotnej (180 miejsc).

Ile kosztuje parkowanie przy plażach w Gdańsku?

Parkingi będą płatne przez dwa wakacyjne miesiące - od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.

Na parkingach nadmorskich opłata w wysokości 10 zł za każdorazowy wjazd pobierana będzie przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 17:00 i będzie niezależna od czasu postoju.

Wyjątkiem będzie postój pojazdu do 15 minut. Po wcześniejszym zgłoszeniu obsłudze przez kierującego takiej potrzeby pierwszy kwadrans będzie bezpłatny. Po godzinie 17:00 do dnia następnego do godziny 9:00 za pozostawienie samochodu na parkingu nie trzeba będzie płacić.