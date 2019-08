Parkingi w Gdańsku - CENY, MAPA. Gdzie zostawić samochód w centrum? Ile kosztuje parkowanie w Gdańsku [lista, mapy, cennik]

PARKINGI W GDAŃSKU. Gdzie zostawić samochód w centrum?

Parkowanie w Gdańsku to jednak przede wszystkim gdańska Strefa Płatnego Parkowania, którą ze względu na czas płatnego postoju dzielimy na 4 podgrupy (łącznie 7 sektorów):

W tych strefach musimy skorzystać z parkometrów (zaznaczono je na mapach). Zapłacić za postój musimy jak najszybciej po zaparkowaniu. Następnie umieszczamy bilet za przednią szybą pojazdu. „Cennik” jest następujący:

w czasie upływania pierwszej godziny - wg stawki 3,00 zł/h

w czasie upływania drugiej godziny - wg stawki 3,60 zł/h

w czasie upływania trzeciej godziny - wg stawki 4,30 zł/h

w czasie upływania czwartej godziny i następnych - wg stawki 3,00 zł/h

Parkometry nie wydają reszty z bilonu i nie przyjmują banknotów, ale można płacić kartami płatniczymi zbliżeniowymi. Nie dajmy się oszukać - kontrolerzy nie są upoważnieni do pobierania opłat – płacimy w parkometrach. Za brak biletu, przekroczenie czasu, lub nieuzasadnione parkowanie na miejscach dla niepełnosprawnych ponosimy dodatkową opłatę 50 zł. Należy zwrócić uwagę czy w prawym górnym rogu panelu obsługi parkometru znajduje się logo Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – parkometry bez tego logo obsługują parkingi poza drogami publicznymi, więc taryfa może być inna.

Pamiętajmy również, że na obszarze Głównego Miasta nie wszędzie można swobodnie wjeżdżać. Dotyczy to następujących ulic: Ogarna, Podgarbary, Wełniarska, Teatralna, Latarniana, Szeroka oraz koryto rzeki Motława. Jest to Strefa Ograniczonej Dostępności (SOD).