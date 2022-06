Parkuj i Jedź. Bezpłatne parkingi na terenie Gdańska zlokalizowane przy przystankach PKM. Czynne całą dobę JK

Parkingi "Parkuj i Jedź" to parkingi zlokalizowane najczęściej w istotnych komunikacyjnie węzłach sieci transportu publicznego. Powstały one specjalnie dla kierowców, którzy całkiem bezpłatnie mogą zostawić samochód i w łatwy sposób przesiąść się na transport publiczny. To one pozwalają nam zaoszczędzić w drodze do i z pracy. Kliknij w galerię i zobacz, gdzie znajdują się parkingi "Parkuj i Jedź".