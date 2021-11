Pasażer wyrzucony z samolotu za brak maseczki. Jest odpowiedź przewoźnika Agnieszka Kostuch

Mateusz Gapiński pod koniec października chciał wrócić samolotem z Gdańska do Warszawy. Nie został jednak wpuszczony na pokład – wszystko przez brak maseczki. Co na to linie lotnicze, którymi podróżował? Mamy oficjalny komentarz.