Pasażerka oburzona zachowaniem kierowcy gdańskiego autobusu

O tej sytuacji poinformowała nas pani Anna (imię zmienione). We wtorek 20.08. o godz. 11.35 wracała z 2-letnim i 10-letnim bratankiem autobusem linii 262 z przystanku Piecewska w Gdańsku.

Bratanek podszedł do kierowcy z monetą o nominale 2 złote, poprosił o sprzedaż biletu ulgowego, który kosztuje 1,90 zł. Kierujący odpowiedział, że nie ma wydać. Przeszukałam cały portfel, aby tylko znaleźć odliczoną kwotę i móc spokojnie kontynuować jazdę. Niestety kierowca nie przyjął żółtych pieniędzy, mimo że w Polsce są oficjalnym środkiem płatniczym – opowiada nasza Czytelniczka.

Twierdzi, że długo szukała pieniędzy, aby były takie, jak sobie życzy kierowca, czyli "białe i odliczone".

- Ale nawet to było za mało dla tego pana. Postanowił, że się rozmyślił i nie sprzeda biletu matce z 2-letnim dzieckiem! Musiałam kilka razy iść z małym dzieckiem na początek autobusu - każdy wie, jakie to niebezpieczne w trakcie jazdy. Poinformowałam kierowcę, że jeśli zdarzy się kontrola biletów, wezwę policję, ponieważ to jemu zabrakło empatii. Nie muszę chyba dodawać jaki to stres dla dzieci, a wstyd dla miasta Gdańska, że tacy ludzie reprezentują miejskie spółki. To, co się wydarzyło jest karygodne. Nie zamierzam więcej korzystać z komunikacji miejskiej i bardzo współczuję tym, którzy muszą - podsumowuje pani Anna.

ZTM wyjaśnia sprawę

O komentarz poprosiliśmy Zarząd Transportu Miejskiego.