Pasażerowie: SKM-ki psują się na potęgę. Kiedy nowe składy? Niestety, poczekamy na nie jeszcze kilka lat

Przypomnijmy, że przedwczoraj, kilka minut po godzinie 6 rano pomiędzy przystankami Gdańsk Zaspa-Gdańsk Przymorze zepsuł się skład jadący w kierunku Lęborka. Konsekwencją był kilkugodzinny paraliż w ruchu na aglomeracyjnej linii SKM. Do stacji końcowych z opóźnieniem większym niż 10 minut (niektóre wynosiły blisko godzinę) dojechało 19 pociągów.

- Awaria była na tyle poważna, że maszyniście nie udało się jej usunąć. Konieczne było wysłanie ekipy serwisowej z naszej bazy w Gdyni Cisowej. Tuż przed godz. 8 pasażerowie z uszkodzonego pociągu pod nadzorem naszych pracowników zostali przeprowadzeni na peron na Zaspie. Na odcinku Gdańsk Wrzeszcz-Gdańsk Oliwa do ok. godz. 10-tej pociągi w obu kierunkach kursowały wahadłowo po jednym torze. Pociągi jadące z Wejherowa dojeżdżały do Gdańska, pociągi z Gdyni Chyloni były obracane w Sopocie. Dotyczyło to w sumie dwudziestu składów - opowiada o szczegółach Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy PKP SKM Trójmiasto.