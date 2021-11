Paulina Starus aka b-girl Paulina: Breaking to moja pasja i praca. Cały czas idzie w kierunku profesjonalizmu

Czym breaking panią ujął? Dlaczego poświęciła się pani akurat tej specyficznej odmianie tańca?

17 lat temu, kiedy miałam 13 lat, zobaczyłam to w telewizji. Spodobało mi się, więc spróbowałam. To była nastoletnia ciekawość i złapało mnie to na tyle, że zostałam w tym do teraz.

Miała pani jakieś podstawy taneczne, gimnastyczne?

Zawsze muzyka była mi bliska. Lubiłam tańczyć. W szkole występowałam w konkursach w stylu Mini Playback Show. Zaczęło się więc od teledysku w telewizji, gdzie prezentowany był breaking. Później poznałam chłopaków, którzy próbowali tańczyć, chociaż było to bardzo dalekie od poziomu, jakim breaking charakteryzuje się teraz. Zapoznałam się z nimi i tak trafiłam na pierwszy trening.

Z jakiej części Polski pani pochodzi? To podobno w breakingu ma spore znaczenie.

Jestem z Wrocławia. W czasach, o których wspominam, nie miało to znaczenia, bo wiedza o breakingu była znikoma. Czerpaliśmy ją głównie z kaset VHS, które do nas docierały.