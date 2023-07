Paweł Czychowski, napastnik Jaguara wygrał na Pomorzu rzutem na taśmę czerwcowy ranking "Piłkarskie Orły"

Rozgrywki w IV lidze na Pomorzu trwały niemal do końca czerwca, a to znacząco zwiększało szanse występujących tam piłkarzy na zaistnienie w czołówce naszego rankingu „Piłkarskie Orły”. W przeciwieństwie do pierwszych wiosennych spotkań w ligach centralnych, tym razem lepsze okoliczności mieli sportowcy z lig amatorskich. Każdy z zawodników miał pięć szans w minionym miesiącu, aby wpisać się na listę strzelców.

Czwartoligowcy skorzystali na tym, że zestawienie „Piłkarskich Orłów” w 2023 roku obejmuje także ich poziom rozgrywkowych. W pierwszej części tej swoistej zabawy zliczaliśmy jedynie bramki strzelane do poziomu III ligi.

A w czerwcu strzelanie goli w III lidze szło naszym piłkarzom opornie, chociaż mieli po trzy okazje w tym miesiącu. Dwukrotnie trafiali Filip Sosnowski z Gedanii Gdańsk oraz Piotr Gryszkiewicz z Cartusii Kartuzy. Sprawy w swoje ręce, a właściwie nogi, wzięli więc wspomniani czwartoligowcy.