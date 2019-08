Paweł Gebert z OTOZ Animals. Trzydzieści osób co roku trafia do więzień za porzucenie zwierząt [ROZMOWA]

Patrząc na przepełnione w sezonie letnim schroniska i czytając doniesienia o kolejnych o psach przywiązywanych w lasach, powinniśmy mieć więzienia przepełnione sprawcami tego typu czynów. - Niestety, tak nie jest. Sądy nadal ulgowo traktują osoby znęcające się nad zwierzętami. Sprawdzałem statystyki od 2011 do początku 2018 roku. Corocznie sądy rozpatrywały w tym czasie ok. 550 takich spraw. Wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności zapadały w najwyżej 20-30 przypadkach. Do tego należy dodać też recydywę lub wyroki łączone za kilka różnych przestępstw, wśród których pojawia się także znęcanie nad zwierzęciem.

A pozostali?

- Otrzymali wyroki w zawieszeniu, bądź ograniczenie wolności. Ponadto w przypadku kary pozbawienia wolności do roku można zamiennie orzec dozór elektroniczny uniemożliwiający w teorii przekraczanie danego obszaru. Wiąże się to z gigantycznymi kolejkami - w Polsce czeka nawet 100 tysięcy osób - do odsiedzenia wyroków w zakładach karnych.

Trzeba było uśpić skatowanego kundelka, który w niedzielę został porzucony na ul. Palmowej w Gdyni. Znaleziono już właściciela -sadystę?

- Nie. I szczerze mówiąc z tego, co słyszałem, szanse są niewielkie. To jest gotowy materiał na umorzenie ze względu na brak wykrycia sprawców. W przypadku znęcania się nad zwierzętami z reguły policja nie korzysta z możliwości zastosowania urządzeń do badania odcisków palców. Maksimum, co się robi, to wywiad środowiskowy przeprowadzony wśród sąsiadów. Jeśli nikt się nie przyzna i nie znajdzie się kilku świadków gotowych wskazać sprawcę palcem, sprawa jest umarzana.