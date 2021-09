Paweł Pawłowski, koszykarz reprezentacji Polski: Odmiana 3x3 wzbudza wiele emocji i ma wielką przyszłość

Zmieniacie postrzeganie koszykówki. Promujecie odmianę 3x3 poprzez sukcesy z reprezentacją Polski. Czujecie, że idzie to w dobrym kierunku?

Zdecydowanie! Coraz więcej ludzi zaczyna inaczej patrzeć na odmianę 3x3. Kiedy zaczynaliśmy grać, kiedy odbywały się pierwsze imprezy, to nie były to popularne wydarzenia. Nie było też dużo znanych nazwisk, profesjonalistów, którzy się do tego przekonywali. Z biegiem czasu coraz osób zaczyna próbować, a my pokazaliśmy kibicom, że to coś atrakcyjnego. Ta odmiana wzbudza dużo emocji i myślę, że ma wielką przyszłość. Fajnie byłoby to kontynuować i popularyzować ten sport poprzez angażowanie w ten sport dzieci. Zabieramy się za to, bo chcemy najmłodszym pokazać, ile z tej koszykówki jest korzyści. Te dzieci muszą wyjść na boiska, zapełnić orliki, które czekają puste. A te puste boiska to widok, od którego aż bolą oczy.