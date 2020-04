Pędzili przez Gdańsk, stracili prawo jazdy. Policjanci ukarali 12 kierowców. Drogowe podsumowanie weekendu

W weekend gdańscy policjanci ruchu drogowego zatrzymali 12 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Wśród nich było trzech motocyklistów.

Tuż przed godz.15:00 na al. Armii Krajowej policjanci zatrzymali 44-letniego mieszkańca Gdańska, który jechał motocyklem marki BMW o 52 km/h więcej niż wynosiła dopuszczalna prędkość. Mężczyzna nie miał przy sobie dokumentu prawa jazdy, policjanci ustalili też, że nie posiada uprawnień do kierowania motocyklem, za co został ukarany dodatkowym mandatem. Pół godziny później ci sami funkcjonariusze w Tunelu im. abp. Gocłowskiego w Gdańsku zatrzymali prawo jazdy kategorii B 39-latkowi z Gdańska, który jechał motocyklem marki Kawasaki z prędkością 128 km/h, tam, gdzie ograniczenie prędkości było do 70 km/h. Zatrzymany do kontroli gdańszczanin, również nie miał uprawnień do kierowania motocyklem – poinformowała st.asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.