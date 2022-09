Pełne otwarcie stadionu w Szczecinie przy komplecie widzów. Łukasz Zwoliński skorzysta z propozycji Pogoni? Lechia go potrzebuje

Dotychczas Pogoń Szczecin rozgrywała swoje domowe mecze przy ograniczonej widowni. Na trybunach regularnie stawiało się ok. 9 tys. kibiców. To zmieniło się przy okazji meczu z Lechem Poznań, gdy otwarte zostały kolejne sektory. Dzięki temu frekwencja wyniosła niespełna 17 tys., co było drugim najlepszym wynikiem w 9. kolejce. Teraz jednak do użytku został oddany cały stadion, więc na trybuny wejdzie ponad 20 tys., a obecna będzie też grupa fanów z Gdańska, którzy wykupili wszystkie 1100 wejściówek. Szykuje się więc prawdziwe piłkarskie święto.

Dodatkowo Pogoń zaprosiła na sobotni mecz kilkadziesiąt osób zasłużonych dla tego klubu. Wśród nich znaleźli się choćby Marcin Kaczmarek i Łukasz Zwoliński.

Kaczmarek został zaproszony jeszcze zanim został trenerem Lechii. Tuż po oficjalnym komunikacie dostał telefon ze szczecińskiego klubu z gratulacjami. Cóż, na stadionie się pojawi, ale w innej roli i ze zdecydowanie odmiennym nastawieniem. Będzie chciał popsuć święto ekipie gospodarzy.