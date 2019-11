Pełnia Księżyca w Byku. Zadbaj o siebie i nie planuj poważnych decyzji do 20 listopada [12.11.2019]

Naukowcy, którzy od lat badają to zjawisko są zdania, że podczas pełni wzrasta liczba przestępstw, szczególnie tych na tle seksualnym. Niektóre dane statystyczne mówią również, że w czasie pełni Księżyca zdarza się więcej wypadków drogowych, ataków serca, rozbojów, morderstw czy samobójstw. Z drugiej strony, są opinie, że wpływ pełni Księżyca na człowieka to jeden z największym mitów psychologii popularnej. Jak jest naprawdę? Zdania są podzielone.

Pełnia Księżyca w znaku Byka to dobry czas na wszystko, co łączy się z przyjemnością. Jak czytamy na blogu Moonset Story, Byk i Skorpion (w tym drugim znaku przebywa Słońce) to znaki, które uczą nas w pełni odczuwać przyjemności cielesne i odkrywać energię seksualną, która jest źródłem nie tylko przyjemności, ale też mocy. Istotą obfitości jest zaufanie do Wszechświata, że wszystkiego nam wystarczy, a miarą tego zaufania jest łatwość, z jaką przychodzi nam dzielenie się z innymi.

Nie tylko pełnia Księżyca może wpływać na ludzi, ale i retrogradacja Merkurego. Retrogradacja to nic innego jak ruch wsteczny planet. To okres, kiedy planeta cofa się po swojej orbicie. Obserwujemy wówczas zmianę ich położenia względem Słońca i Księżyca. Retrogradacja dotyczyć może nie tylko Merkurego, ale i Wenus, Marsa, Saturna czy Jowisza. Co ciekawe, retrogradacja jest złudzeniem optycznym. Pozorne cofanie się planety obserwujemy przez różnicę prędkości poruszania się wszystkich planet w Układzie Słonecznym. Planeta zatem zawsze porusza się w tym samym kierunku. Z powodu różnicy jej prędkości w stosunku do Ziemi, obserwujemy pozorne cofanie się. W tym roku faza retrogradacji Merkurego wystąpiła już aż trzy razy. Pierwszy raz miała miejsce w marcu, kolejny w lipcu i ostatni, trzeci, w listopadzie. Rozpoczęła się 31 października i potrwa do 20 listopada.