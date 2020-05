Pełnia Księżyca w Skorpionie [7 maja 2020]. Jak na Ciebie wpływa ten czas?

Najbliższa pełnia, która czeka nas 7 maja to pełnia Księżyca w Skorpionie. Jak czytamy na blogu Moonset Story, dla wielu osób na pierwszy plan wyjdą teraz następujące tematy: manipulacje i kontrola w bliskich relacjach, chęć posiadania innych i władzy, seksualność, długi czy pieniądze z kimś dzielone. Jeśli dodamy do tego panujące napięcia związane z koronawirusem, nie będzie to łatwy czas.

Do końca tego roku będziemy świadkami jeszcze 9 pełni księżyca. Pojawią się one w następujących terminach:

7 maja

5 czerwca

5 lipca

3 sierpnia

2 września

1 października

31 października

30 listopada

30 grudnia



Wpływ Pełni Księżyca na człowieka?

Skoro Księżyc ma wpływ na masy wody w oceanach, czy może mieć również wpływ na organizm ludzki? Zdania na ten temat są podzielone. Z jednej strony istnieją eksperymenty przeprowadzone przez naukowców, które wykazują, że pełnia Księżyca ma wpływ i to znaczny, są jednak też wyniki przeczące tej tezie. A może na przeświadczenie o wpływie pełni Księżyca na nasze zachowania mają zakorzenione od wieków w naszej świadomości wierzenia? Każdy do tej sprawy podchodzi bardzo indywidualnie. Z pewnością jednak wsłuchanie się na chwilę w swoje emocje (bez oddawania im nad sobą kontroli), nikomu jeszcze nie zaszkodziło. To jeden ze sposobów na poznanie siebie. Warto też szukać informacji na ten wpływu Księżyca w różnych źródłach. Harmonia w życiu człowieka łączy osadzenie człowieka w sprawach bytowych (tzw. mocne stanie na nogach), z jednoczesnym otwarciem na sprawy, które nie do końca uda się udowodnić, zważyć czy zmierzyć.

Na temat wpływu pełni księżyca na zachowanie człowieka krążą różne opinie. Niektórzy przypisują jej pomoc w osiąganiu sukcesu, spełnienia, wzniecenie pożądania, poczucie pobudzenia oraz ekscytacji. Jednak znacznie częściej kojarzona jest ze skłonnościami depresyjnymi, impulsywnością, spadkiem nastroju, jak również nerwowością.