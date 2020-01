Percepcja koła - wernisaż w NCK w Gdańsku 01.02. 2020

Premierowa , niespotykana dotąd na świecie, wystawa tylko okrągłych prac polskich artystów.

Wernisaż 1 luty 2020 o godzinie 17.00 GALERIA NCK, RATUSZ STAROMIEJSKI Gdańsk, ul. Korzenna 33/35 wystawa czynna od 2 do 22 lutego 2017 w godzinach 10.00–18.00

Przedsięwzięcie PERCEPCJA KOŁA to prywatna kolekcja. Wszystkie przedstawione prace są okrągłe , określane w malarstwie jako tondo (Tondo (z wł. talerz, krąg) - to w sztuce obraz bądź płaskorzeźba w kształcie koła - czytamy na stronie http://percepcjakola.pl/pl/start/ . - Tondo było charakterystyczne dla sztuki włoskiego renesansu (Wikipedia)). Prezentowane są prace autorstwa uznanych artystów zarówno z dużym dorobkiem jak i tych, którzy są na początku swojej twórczej drogi. Tematyka, styl i technika są różne.



Pierwszy raz do zobaczenia 01-02-2020 r. w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.