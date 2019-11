Petycja przeciwko parkingowi na Podwalu Staromiejskim

12.03.2019 gdanbk. podwale staromiejskie. skwer i okolice pomnika tym co za polskosc. briefing prasowy srodowisk spolecznych frag i lepszy gdansk oraz rady dzielnice srodmiescie w zwiazku z planowana budowa parkingu podziemnego na kilkaset samochodow. nz. skwer i dzrewa przeznaczone do likwidacji fot. karolina misztal / polska press/dziennik baltycki

Ok. 600 mieszkańców Gdańska podpisało się pod petycją przeciwko budowie parkingu podziemnego na Podwalu Staromiejskim. Inicjatorzy akcji domagają się wstrzymania inwestycji.

Mieszkańcy oraz aktywiści społeczni od wielu miesięcy sprzeciwiają się budowie parkingu na końcy Podwala Staromiejskiego. We wrześniu 2018 roku spółka Immo Park Gdańsk sp. z o.o., będąca częścią portugalskiej grupy Mota-Engil, wygrała przetarg na budowę czterech parkingów kubaturowych w Gdańsku w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Oprócz Podwala Staromiejskiego mają one powstać na Podwalu Przedmiejskim, Targu Węglowym i na Długich Ogrodach. Powstać mają łącznie 1202 miejsca parkingowe. Wartość inwestycji opiewa na sumę 166 282 602,47 zł brutto, z czego 41 613 539,98 zł dopłaci miasto. Umowa przewiduje, że do końca września 2058 roku parkingami zarządzać będzie inwestor. Na czas budowy parkingu, z Podwala Staromiejskiego ma zostać usunięty kamienny pomnik "Tym co za polskość Gdańska". Planom sprzeciwiają się mieszkańcy. Zwracają uwagę na m.in. konieczność wycinki drzew oraz ingerencję w zabytkową tkankę architektoniczną. Obawiają się, że przez budowę podziemnego parkingu kamienice i zabytki może spotkać podobny los, co Bazylikę Św. Mikołaja, która od ponad roku pozostaje zamknięta z powodu uszkodzeń i możliwości zawalenia. Petycja W tym tygodniu grupa mieszkańców złożyła petycję z prośbą o wstrzymanie budowy. Podpisało się po nią ok. 600 osób. Pismo zaadresowane jest do prezydent Gdańska, przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wojewody Pomorskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

- Jako mieszkańcy Śródmieścia jesteśmy temu przeciwni, by w dobie problemów klimatycznych wycinać drzewa. Uważamy, że inwestycja niesie dużo zagrożeń dla zabytków i ekologii. Drzewa są teraz na wagę złota. Mamy negatywną opinię Rady Dzielnicy Śródmieście wobec tej inwestycji - mówi radny dzielnicy Śródmieście oraz inicjator petycji Wojciech Rudnicki. Radni komentują Petycję komentują miejscy radni reprezentujący okręg drugi, obejmujący Śródmieście. - Jako gdańszczanka, Polka i mieszkanka planety Ziemia, a także osoba głosująca za apelem w sprawie ogłoszenia wyjątkowego stanu klimatycznego, zawsze jestem przeciwna wycinkom drzew. Mało tego, składałam interpelację o liczne nowe nasadzenia wzdłuż al. Havla, tak, by stworzyć piękna aleję. Projekt budowy parkingu kubaturowego przy ul. Podwale Staromiejskie jest na etapie uzgodnień u wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ufam, że jeśli pan konserwator dopatrzy się w projekcie jakiegokolwiek zagrożenia, wyda decyzję odmowną. Jeśli natomiast będzie pozytywna, będę z całą mocą apelować do pani prezydent o zachowanie drzew, być może przez przesadzanie w inne miejsce - mówi radna klubu Wszystko dla Gdańska Katarzyna Czerniewska.

- To Rada Miasta poprzedniej kadencji zaaprobowała budowę parkingów. Istnieje oczywiście ciągłość pomiędzy decyzjami Rady Miasta Gdańska z poprzedniej i obecnej kadencji. W obecnej kadencji jeszcze nie stanęliśmy przed głosowaniem nad poparciem tej inwestycji. Obecnie, los umowy z inwestorem, jest w rękach pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz oraz pośrednio w rękach konserwatorach zabytków - mówi radna Kamila Błaszczyk z Koalicji Obywatelskiej. - Temat budowy parkingów kubaturowych jest bardzo istotny dla mieszkańców Śródmieścia, co jest szczególnie widoczne na przykładzie protestów społeczników, organizacji FRAG czy członków Rady Dzielnicy Śródmieście. Sam pomysł budowy parkingów kubaturowych w ścisłej zabudowie Głównego i Starego Miasta jest chybiony. Wprowadzamy ruch samochodowy - najczęściej turystyczny w historyczną zabudowę miasta, co będzie wiązało się z większym zanieczyszczeniem spalinami, hałasem i utrudnieniami dla mieszkańców, zamiast zatrzymać go na obrzeżach miasta. Parking kubaturowy przy Podwalu Staromiejskim budzi, co zrozumiałe, największe protesty. Plan jego budowy zawiera w sobie między innymi ingerencję w historyczną zabudowę, wycinkę wieloletnich drzew czy przeniesienie ważnego dla wszystkich mieszkańców pomnika "Tym co za Polskość Gdańska" - komentuje radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski. - Dziwię się, że władze miasta zgadzają się na taką zabudowę, jednocześnie deklarując zrównoważony rozwój miasta czy dbałość o ekologię. Jako nowy radny miasta będący w komisjach zagospodarowania przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju będę stanowczo sprzeciwiał się budowie takich parkingów w tej lokalizacji.

Urząd czeka na zdanie konserwatora Biuro prasowe Urzędu Miejskiego w Gdańsku informuje, że władze wraz z inwestorem czekają na stanowisko Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. - Na tym etapie jest to organ kompetentny do podejmowania decyzji w kwestiach, których dotyczy petycja. To inwestor składa do PWKZ wymagane dokumenty i ubiega się o pozytywną decyzje dla konkretnego etapu postępowania. Umowa koncesji na budowę parkingów kubaturowych została podpisana w październiku 2018 r. i wówczas mieliśmy wszystkie niezbędne uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz z gestorami. Wszystkie stanowiska, w tym również te dotyczące zastosowanych technologii w jakiej miałyby być budowane parkingi, były wtedy pozytywne. Musimy działać w ramach obowiązujących przepisów, a te wyraźnie wskazują jaka jest kolejność podejmowanych decyzji oraz jakie są kompetencje poszczególnych organów - tłumaczy Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Urzędnik zwraca uwagę, że budowa parkingów kubaturowych jest jednym z elementów szerszej polityki miasta. Ma ona na celu stworzenie z przestrzeni Śródmieścia strefy bardziej przyjaznej dla mieszkańców poprzez np. nowe wyłączania z dostępności samochodów czy ścieżki rowerowe, co bez schowania samochodów pod ziemię będzie trudne do zrealizowania. Racje inwestora Przedstawiciel inwestora, Krzysztof Król, uspokaja mieszkańców: - Wokół inwestycji skumulowało się wiele emocji, które należy uspokoić: Jeżeli jako lokalizacje referencyjne wskazuje się wybrane europejskie miasta, to należy mieć na uwadze, że miasta te od lat przygotowywały infrastrukturę publiczną (w tym i parkingową), dzięki której możliwe staje się tworzenie przestrzeni miejskich o wiele bardziej przyjaznych dla mieszkańców i turystów. Wszystko jednak należy wykonywać we właściwym czasie i kolejności. Nie można likwidować miejsc parkingowych, tworząc wyższej jakości przestrzeń dla mieszkańców i rozwijać strefy ograniczonego ruchu bez uprzedniego stworzenia infrastruktury, która uporządkuje ruch i pozwoli skierować ruch samochodowy do podziemnych miejsc postojowych - mówi.

- Tworzenie plant miejskich to wspaniała idea, którą miasto również stopniowo realizuje. Przygotowywana przez nas forma zagospodarowania zieleni na Podwalu Staromiejskim pozwoli przedłużyć planty o część Podwala, która obecnie nie może się poszczycić terenem zielonym na europejskim poziomie, zbliżonym chociażby do tej, która została stworzona na Placu Kobzdeja. Realizacja inwestycji stworzy możliwość zagospodarowania w przyszłości zielenią terenu parkingu naziemnego pomiędzy ulicami Lawendową i U Furty, dzięki czemu możliwa byłaby ciągłość plant wzdłuż Podwala Staromiejskiego - dodaje Krzysztof Król. Działania FRAG-u To nie pierwsza próba wpłynięcia na władze miasta i inwestora ze strony mieszkańców. W połowie roku Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańskiej złożyło dwa obywatelskie projekty uchwał, których celem była zmiana planu miejscowego dla Podwala Staromiejskiego i Długich Ogrodów. Na wrześniowej sesji Rady Miasta Gdańska projekty zostały zdjęte z porządku obrad, a Komisja Zagospodarowania Przestrzennego wystąpiła o dodatkową opinię prawną.

