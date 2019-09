PGNiG Superliga. Torus Wybrzeże Gdańsk przed szansą na pierwsze punkty w sezonie. Mamy bilety na mecz z Piotrkowianinem [konkurs]

Gdańszczanie i zawodnicy Piotrkowianina rozpoczęli nowy sezon od dwóch porażek. Jak przyznaje Piotr Papaj, czerwono-biało-niebieskim brakuje zgrania. - Jesteśmy bardzo młodym zespołem i nie mówię tutaj tylko o średniej wieku, ale przede wszystkim o wspólnym graniu. W tym sezonie dołączyło do nas kilku nowych zawodników. Dla większości z nich były to debiutanckie spotkania w PGNiG Superlidze. Myślę, że właśnie wspólnego doświadczenia, jako jedna drużyna, zabrakło nam w pierwszych seriach i dlatego musieliśmy uznać wyższość bardziej doświadczonych zespołów. Wierzę, że z meczu na mecz będziemy się rozumieli na boisku coraz lepiej, co przyniesie lepsze rezultaty - uspokaja skrzydłowy.

W zeszłym sezonie to właśnie porażka z Piotrkowem pozbawiła gdańszczan nadziei na udział w fazie finałowej. Nowy sezon to nowe otwarcie. - Do zespołu z Piotrkowa podchodzimy z dużym szacunkiem, ale bez strachu. Czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, ale myślę, że nie jesteśmy na straconej pozycji, szczególnie w naszej hali. Przy dopingu naszych wspaniałych kibiców będziemy walczyli z całych sił o każdy centymetr boiska, o każdą piłkę, tak, żeby po 60 minutach móc cieszyć się z pierwszych trzech punktów - opowiada Papaj.