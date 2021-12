Piaskowa szopka została zaprezentowana podczas Międzywyznaniowej Wigilii Oliwskiej! Zobaczcie, jak wygląda!

Hasło tegorocznej wigilii brzmiało: „Wspólnie. Mimo różnic”. Przypomną o tym świąteczne życzenia, które tego dnia tradycyjnie złożą duchowni wielu wyznań i religii.

- Mając świadomość tego, jak bardzo często się różnimy, namawiamy do bycia otwartym i tolerancyjnym - zachęca Jolanta Leśniewska, dyrektor Fundacji Wspólnota Gdańska. - Zachęcamy do podejmowania dialogu i odnajdywanie wspólnych obszarów - tego, co nas łączy i pozwala nam lepiej zrozumieć siebie nawzajem.