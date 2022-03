Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 12.03.2022 r. Biało-zieloni nie chcą być drużyną naiwną. Lechia przełamie w Gliwicach złą serię wyjazdową?

Piłkarze i trenerzy biało-zielonych byli rozczarowani po zremisowanym meczu z Wisłą Kraków w Gdańsku. Drużyna chce zakończyć sezon z sukcesem, a do tego potrzebuje serii zwycięstw i poprawy gry w spotkaniach wyjazdowych. 20 listopada ubiegłego roku Lechia zremisowała w Mielcu ze Stalą 3:3 i to ostatni punkt wywalczony na boisku rywala. To jest do poprawy natychmiast, bo czołowe drużyny w lidze mają coraz większą przewagę.

CZYTAJ TAKŻE: Piast Gliwice - Lechia Gdańsk NA ŻYWO

- Byłem zły po meczu z Wisłą i zawodnicy też. Jeśli chcemy w tym sezonie osiągnąć coś dużego - a jestem przekonany, że stać nas na to – musimy zrobić wszystko, aby tak się stało – mówi Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - Musimy umieć grać lepiej w trudniejszych momentach, a takie mecze trzeba wygrywać. O tym rozmawiałem z drużyną, a zawodnicy mają świadomość i ambicję, żeby zrobić krok do przodu. Jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, to są inne, trudne i musimy w nich grać bardziej fizycznie. W spotkaniach z Cracovią i Radomiakiem mocno pomogliśmy rywalom, żeby objęli prowadzenie. Później zabrakło nam wiary w siebie, żeby odwrócić wynik spotkania. Musimy grać inaczej, żebyśmy nie wyglądali jak zespół naiwny. Mamy doświadczonych piłkarzy, ale wyzwaniem jest, żeby w trudnych momentach pokazać więcej jako drużyna. Potrzebujemy więcej konsekwencji, determinacji i fizyczności. Proste błędy kosztowały nas bardzo dużo w dwóch ostatnich meczach i musimy robić ich jak najmniej.