Piast Gliwice - Lechia Gdańsk 12.03.2022 r. Biało-zieloni znowu zagrali słabo i przegrali piąty mecz wyjazdowy z rzędu

Lechia zdaje sobie sprawę z sytuacji w tabeli. Z jednej strony zajmuje czwarte miejsce i ta pozycja może pozwolić na grę w europejskich pucharach. Jednocześnie trener Tomasz Kaczmarek i piłkarze deklarują, że chcą włączyć się do walki o medal. Do tego jednak potrzeba lepszej gry na wyjazdach, a biało-zieloni nie przywieźli nawet punktu z terenu rywali od listopadowego spotkania ze Stalą w Mielcu. Teraz miało się to miało się zmienić, choć Lechia zagrała osłabiona brakiem Jarosława Kubickiego pauzującego za kartki i Ilkaya Durmusa. Ten ostatni ma uraz łydki i sztab szkoleniowy biało-zielonych nie chciał ryzykować pogłębienia się urazu na fatalnym boisku w Gliwicach.

- Musimy grać inaczej, żebyśmy nie wyglądali jak zespół naiwny. Mamy doświadczonych piłkarzy, ale wyzwaniem jest, żeby w trudnych momentach pokazać więcej jako drużyna. Potrzebujemy więcej konsekwencji, determinacji i fizyczności. Proste błędy kosztowały nas bardzo dużo w dwóch ostatnich meczach i musimy robić ich jak najmniej. Będziemy grać na boisku, które obecnie jest w fatalnym stanie. Musimy zagrać mądrze i z pełną świadomością. To nie będzie piękny mecz tylko trudny, fizyczny – zapowiadał trener Kaczmarek.