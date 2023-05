Piast Gliwice - Lechia Gdańsk. Biało-zieloni i David Badia żegnają dziś ekstraklasę. Ostatni mecz w takim składzie personalnym

Koniec maja 2009 roku. Lechia ostatni mecz sezonu, pierwszego po awansie do ekstraklasy, grała w Gliwicach z Piastem walcząc o utrzymanie. Beniaminek z Gdańska wygrał 2:0 i zapewnił sobie pozostanie w elicie na kolejny sezon, co zakończy się w sobotę w… Gliwicach. Taki będzie finał beznadziejnego i kompromitującego sezonu w wykonaniu biało-zielonych.

Patrząc wyłącznie na tabelę PKO Ekstraklasy, to mecz spokojnie mógłby się w ogóle nie odbyć. Lechia spada do Fortuny 1. Ligi i sezon z pewnością zakończy na 17. miejscu w tabeli. Wynik meczu nie zmieni także pozycji Piasta, który zakończy rozgrywki na piątym miejscu. Obaj trenerzy mogą potraktować to spotkanie wybitnie szkoleniowo, choć trudno mówić o tym w przypadku Badii, który kończy pracę z zespołem biało-zielonych.

Lechia w Gliwicach będzie chciała dopiąć realizację ostatniego celu, czyli wypełnienie limitu minut młodzieżowców. Dzięki temu nie będzie musiała płacić regulaminowej kary. To oznacza, że – podobnie jak w poprzednich meczach ze Stalą Mielec i Legią Warszawa – na boisku pojawi się trzech młodzieżowców w osobach Jakuba Kałuzińskiego, Dominika Piły oraz Kacpra Sezonienki. Wielu innych zawodników gdańskiego zespołu, którzy w tym spotkaniu pojawią się na boisku, będzie żegnać się z Lechią. Niestety, przejdą do historii jako ci, którzy przyczynili się do spadku zespołu z PKO Ekstraklasy. Na zakończenie sezonu biało-zieloni będą chcieli podtrzymać serię z ostatnich meczów, bo w spotkaniach ze Stalą i Legią nie stracili bramki zdobywając cztery punkty. Szkoda, że wcześniej nie prezentowali się na boisku w podobny sposób, bo może dziś wszyscy w Gdańsku mieliby inne humory. A tak dojdzie do pożegnania w smutnej atmosferze.