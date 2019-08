Pięć nowych osiedli w Gdańsku Letnicy. Zamieszka tu 10 tys. osób

W lipcu firma LC Corp wprowadziła na rynek pierwszy budynek nowego projektu przy ul. Starowiejskiej. To Osiedle Latarników. Nazwa nawiązuje do zabytkowej latarni w Nowym Porcie.

W dwa lata liczba ludności najmniejszej gdańskiej dzielnicy – Letnicy – podwoiła się. Za trzy kolejne będzie tutaj mieszkało 10 tysięcy gdańszczan.

Wprawdzie wielkie inwestycje w dzielnicy zaczęły się przed dekadą i od tego czasu miasto zainwestowało tutaj ok. miliarda złotych, ale deweloperzy odkryli potencjał Letnicy już w 2006 roku. To wtedy firma z Poznania kupiła działkę pod zabudowę mieszkaniową, a w poznańskiej pracowni ASP powstał z rozmachem nakreślony plan współczesnej dzielnicy. W takiej postaci mogłaby spełniać funkcję wykreowanego od zera centrum miasta.

Niestety, zanim doszło do realizacji ambitnych planów - na rynku nieruchomości rozpoczął się kryzys, inwestor porzucił marzenia i wydawało się, że dzielnica nadal trwać będzie w marazmie. Ale wtedy na horyzoncie pojawiło się EURO 2012 i ono stało się nowym początkiem. EURO 2012 - impuls do rozwoju dzielnicy W Letnicy w związku z tym wydarzeniem zbudowano nie tylko bursztynowy stadion, ale także nowoczesny układ drogowy, rozpoczęła się również realizacja tunelu pod Martwą Wisłą. Wprawdzie miasto nie zdążyło z tą inwestycją na mistrzostwa, ale dzisiaj stanowi ona jeden z atutów dzielnicy. Na tym się nie skończyło: przygotowania do przyjęcia kibiców zapoczątkowały rewitalizację całej dzielnicy – wyburzenia, ale i remonty przedwojennych budynków, pojawili się pierwsi inwestorzy. Obiekty Amber Expo to nowe otwarcie: miały przyciągnąć do niej kapitał, pokazując m.in. targowym wystawcom możliwości ekonomiczne dzielnicy.

Czytaj także Co nam dało Euro 2012 cztery lata po mistrzostwach

Zrealizowane inwestycje spowodowały, że deweloperzy po raz kolejny zainteresowali się potencjałem Letnicy. Według miejskich planów może tutaj zamieszkać ok. 10 tys. osób. Jeszcze niedawno wydawało się to fantazją: w 2012 roku liczba zameldowanych oscylowała ok. 1400 osób.

2016 rok - początek nowego etapu w życiu Letnicy Pionierem była firma Robyg: w 2016 roku deweloper kupił za 60 mln zł działkę usytuowaną między ulicami Suchą i Starowiejską (6,3 ha). Rok później, w czerwcu 2017 roku wmurowano kamień węgielny pod Nową Letnicę, a w grudniu ubiegłego roku oddano do użytku pierwsze mieszkania.

Bilans na dzisiaj to: 1005 sprzedanych mieszkań w dziewięciu budynkach, liczba wybudowanych M - 574, liczba oddanych do użytkowania - 478 (do końca II kwartału 2019 roku), kolejne – w budowie. W minionym tygodniu odbyła się kameralna uroczystość zawieszenia wiechy na 6. i 7. budynku, w sprzedaży są 8. i 9.

Docelowo osiedle Nowa Letnica będzie składać się z 15 budynków (2,5 – 3,0 tys. mieszkań). Wielkomiejską zabudowę osiedla zrównoważą zorganizowane tereny zielone o powierzchni ponad 3 ha wzbogacone zielenią parkową, oczkami wodnymi, placami zabaw czy udogodnieniami dla rowerzystów. Mieszkańcy i ich rodziny będą korzystać z nowych dróg, które buduje deweloper.

Powodzenie inwestycji na rynku skłoniło dewelopera do intensyfikacji zabudowy: w fazie realizacji jest kompleks, składający się z dwóch 17-piętrowych wież (376 mieszkań), połączonych niskim łącznikiem, w którym znajdzie się część komercyjna - sklepy, lokale usługowe oraz gastronomiczne. W planach jest budynek 35-kondygnacyjny. Może to jeszcze nie koniec? Plan zagospodarowania dopuszcza budynki 60-kondygnacyjne! Przystań Letnica Kolejne osiedle - Przystań Letnica – buduje przy ul. Letnickiej firma Atal. Plany dewelopera przewidują 13 budynków, a w nich 680 mieszkań, realizowanych w trzech etapach. W stanowiących I etap projektu trzech budynkach będzie w sumie 141 mieszkań oraz 8 lokali usługowych. Projekt Atala przewiduje bardziej kameralną skalę zabudowy – niewielkie budynki o ciekawej architekturze.

To jednak nie koniec planów cieszyńskiego dewelopera wobec dzielnicy. Firma nabyła kolejną działkę (sąsiadującą z posesją Robyga), na której można zbudować 750 mieszkań.

W Letnicy startuje już trzecie osiedle, a to nie koniec! W lipcu 2019 r. kolejna firma deweloperska rozpoczęła sprzedaż mieszkań w Letnicy. Historia tej inwestycji rozpoczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy to aż sześć firm stanęło do licytacji miejskiej działki o 1,3 ha. Cena wywoławcza wynosiła 9 936 500 zł, ostatecznie grunt za 24 376 600 zł kupiła firma LC Corp.

Obecnie deweloper wprowadza na rynek 350 mieszkań, które mają powstać w ramach dwóch etapów Osiedla Latarników zlokalizowanego przy ul. Letnickiej. W sprzedaży będą dostępne lokale w metrażach od 35 do 100 m kw. W planie jest budowa pięciu 8-kondygnacyjnych budynków z lokalami mieszkalnymi i łatwo dostępnymi lokalami usługowymi na parterze. Nowoczesny projekt osiedla uwzględnia duży parking podziemny, naziemne miejsca postojowe, estetyczną zieleń w częściach wspólnych i plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców osiedla. Czy inwestor zachęca do kupna mieszkań? Bliskim sąsiedztwem plaż Zatoki Gdańskiej, parków oraz licznych terenów rekreacyjnych, morskimi widokami na Zatokę Gdańską z mieszkań na najwyższych kondygnacjach, znakomitą lokalizacją, komunikacją i rozwijającą się infrastrukturą. Małe jest piękne Pod względem architektonicznym najciekawiej chyba prezentuje się Star Tower. To kameralny – w stosunku do konkurencji – projekt firmy Budner, zlokalizowany przy ul. Starowiejskiej.

W kompleksie, składającym się z dwóch brył architektonicznych o zróżnicowanej wysokości (6. i 17. kondygnacji), powstanie ok. 100 lokali. Star Tower to inwestycja, która pod względem metrażu i układu mieszkań spełni oczekiwania każdego – singla, młodej pary oraz rodziny z dziećmi – zapewnia deweloper. Na dachu niższego budynku będzie zielony ogród – patio. Po wakacjach startuje Horizon To jeszcze nie koniec: warszawska firma JW Construction, która zrealizowała już kilka projektów w Gdyni - poinformowała, że zaraz po wakacjach uruchamia zapowiadana już od dawna inwestycję w Letnicy. W Osiedlu Horizon powstaną budynki o zróżnicowanej wysokości, 7 - i 17-kondygnacjne, z usługami w parterach i podziemnymi halami garażowymi. Kłopoty na horyzoncie Jeżeli inwestycje będą szły w takim tempie - w dzielnicy, a zwłaszcza w komunikacji miejskiej, za chwilę zrobi się ciasno! Tym bardziej, że w aktualnym jej układzie można dojechać tylko do centrum, natomiast układ drogowy zachęca do używania samochodu w celu dojazdu np. do Oliwy. Torowisko, po którym jeszcze kilkanaście lat temu regularnie kursowały składy SKM do Nowego Portu, znajduje się tuż obok nowych osiedli.

Trzy lata temu perspektywa uruchomienia transportu szynowego wydawała się całkiem realna, dzisiaj kolej likwiduje na tej linii pozostałości przystanków. Problem zaplecza handlowego i usługowego w dużym stopniu rozwiążą deweloperzy: we wszystkich budowanych osiedlach powstają w parterach budynku lokale komercyjne, Ale infrastruktura osiedlowa to za mało. Mieszkania w Letnicy kupują przede wszystkim młodzi - single i rodziny - za chwilę problemem będzie brak miejsc opieki i szkół dla dzieci.

polecane: Śladami Powstania '44 odc 7. Reduta Magnet