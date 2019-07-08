Piękne ciało po kilku ciążach? To możliwe! [zobacz zdjęcia]

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Piękne ciało po kilku ciążach? Te kobiety udowadniają, że to możliwe i inspirują do pracy nad sobą setki matek na całym świecie! Zobacz sam!
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Piękne ciało po kilku ciążach? Te kobiety udowadniają, że to możliwe i inspirują do pracy nad sobą setki matek na całym świecie! Zobacz sam! isabela martins / unsplash.com
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Edyta Litwiniuk
Moda na zdrowy styl życia zatacza coraz szersze kręgi i coraz więcej osób daje się przekonać do zdrowego odżywiania i dziennej dawki ruchu w trosce o swoje ciała. Jednocześnie jednak kobiety często boją się, że zmiany w ciele po ciąży mogą być nieodwracalne i nigdy nie będą w stanie uzyskać wymarzonej sylwetki. Te wielodzietne matki – trenerki udowadniają jednak, że nawet po kilku ciążach można mieć piękne ciało. Zobaczcie sami!

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M
Mateusz Ceglak

KURWY NIEWYJEBANE DUPODAJKI W LEŻAJSKU ZST KOŚCIUSZKI MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA OAZA PEDOFILE DAŁNY N SILNIA!!!! KREPI SREPI MOP GNOJOWY SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU!!!!ZAWAŁ NOWOTWÓR!!!!!ALIMENTY PIERDEL!!!!!!!!SZPITAL POJEBÓW JAROSŁAW LEŚNA 22 ŚLUB KOŚCIELNY CYWILNY CHRZEST LEŻAJSK KUPA HUJ GNÓJ!!!!!!!!Mateusz Ceglak Pokój i DObro FZŚ LEŻAJSK!!!

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Jadwiga Szlanda

KURWY NIEWYJEBANE DUPODAJKI W LEŻAJSKU ZST KOŚCIUSZKI MŁODZIEŻ FRANCISZKAŃSKA OAZA PEDOFILE DAŁNY N SILNIA !!!KREPI SREPI MOP GNOJOWY SUKIENKA GÓWNO NA PATYKU ZAWAŁ NOWOTWÓR ALIMENTY PIERDEL!!!!!!SZPITAL POJEBÓW JAROSŁAW LEŚNA 22!!!!ŚLUB KOŚCIELNY CYWILNY CHRZEST !!!!Jadwiga Szlanda POKÓJ I DOBRO FZŚ LEŻAJSK!!!!

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