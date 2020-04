Piękne i cudowne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk. Zachwycają swoją urodą. Te zdjęcia trzeba zobaczyć [nowa galeria]

Ekstraklasa w nowym sezonie z udziałem 19 drużyn?

Piłkarze wierzą, że w maju i czerwcu wyjdą na boiska, aby dokończyć sezon. Jednak co innego wiara, a co innego realia. Portal Weszlo.com przedstawił swoje propozycje rozwiązania sytuacji, a pozytywnie odniósł się do nich Zbigniew Boniek, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.