Piękne i seksowne polskie sportsmenki. One są cudowne! Zobaczcie te zdjęcia [galeria]

Polskie sportsmenki zachwycają urodą na całym świecie, tam gdzie tylko uczestniczą w sportowej rywalizacji. Nie ma co ukrywać - nasze zawodniczki są piękne i seksowne. Przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć najpiękniejszych polskich sportsmenek. Zapraszamy do oglądania.

Młodzi piłkarze "dokończyli" mistrzostwa Polski z 1939 r. Wideo