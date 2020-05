Piękne i seksowne polskie sportsmenki. One są śliczne i zjawiskowe! Musicie koniecznie zobaczyć te zdjęcia [nowa galeria]

zobacz galerię (130 zdjęć) Wyświetl ten post na Instagramie. O tak!Mamy kolejny film! Tym razem z ćwiczeniami na mocne pośladki Dziewczyny, przecież dupa musi być twarda, gdy serce miękkie Dołączcie do klanu i ćwiczcie ze mną!@jjrun_clan #jjrunclan #runninggirl #nikerunning #strongwomen #runningmotivation @fitmedic_pl Post udostępniony przez Joanna Jóźwik (@joanna.jozwik) Kwi 25, 2020 o 8:20 PDT zobacz galerię (130 zdjęć)

Polskie sportsmenki to śliczne i pełne uroku kobiety, które przyciągają uwagę. Nic dziwnego, bo przecież Polki to piękne kobiety! Nie ma co ukrywać - nasze zawodniczki są zjawiskowe i seksowne. Przygotowaliśmy dla Was najnowszą galerię zdjęć najpiękniejszych polskich sportsmenek. Zapraszamy do oglądania.