Pieniędzy do ręki już nie będzie! Zbliża się koniec programów typu "500 plus". Ministerstwo zapowiada zmiany

500 plus to czasem... 10 zł! ZUS podał autentyczne stawki

Jadwiga Emilewicz zdradziła, że programy socjalne PiS-u nie będą już takie jak do tej pory, czyli nie będą opierać się na przyznawaniu pewnym grupom dodatkowych pieniędzy. Jednym z przykładów takiego "rozdawnictwa" pieniędzy jest program 500 plus.

Czy to oznacza to koniec programu? Niekoniecznie. Jak bowiem oznajmiła minister dla Business Insider - "nowych 500 plus nie będzie". Jednocześnie - jak podaje Business Insider - minister Jadwiga Emilewicz podkreśliła, że nie oznacza to, że rządzący nie będą pracować nad nowymi programami wspierającymi rodziny wielodzietne. Tym razem jednak pomoc ta ma się odbywać raczej poprzez specjalne usługi a nie przyznawanie pieniędzy.