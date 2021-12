Pierniki – pieprzne ciastka i ich historia. Mamy przepis z Muzeum Piernika!

Skąd się wzięły pierniki - katarzynki?

Nazwa „piernik” pochodzi od przyprawy piernej, składające się między innymi z drogocennego niegdyś pieprzu. Jak powstały te popularne wypieki? Jedna z legend opowiada o Katarzynce, córce młynarza, która miała przygotować ucztę na przyjazd króla do Torunia. Pszczoły podpowiedziały jej, by dodała miodu do chleba i wypieków. Ciasta smakowały wybornie, a król chwalił odtąd toruńskie pierniki w całej Europie. Tak powstały katarzynki, do dziś najbardziej znane, toruńskie pierniki (Święta Katarzyna jest zresztą patronką piekarzy). Ich kształt tworzy sześć połączonych ze sobą medalionów.

Co ciekawe, przed laty wypiekano je w zdobionych, drewnianych foremkach, które nadawały piernikom ciekawe wzory. Ciasto było wcześniej przez kilka miesięcy poddawane fermentacji i pieczone ok. 7 dni przed wigilią. Z racji użytych, trudno osiągalnych składników, piernik był wówczas symbolem luksusu. Staropolski zwyczaj nakazywał, aby w dniu urodzenia córki zagnieść ciasto na piernik, pozostawić do leżakowania i podać je podczas ślubu dziewczyny. Taki wypiek miał być symbolem pomyślności i dostatku, gdyż składniki na ciasto były kosztowne i świadczyły o bogactwie rodziny.