Pierwsza rocznica śmierci Pawła Adamowicza. Gdańsk pamięta o tragicznych wydarzeniach sprzed roku! Program obchodów 13.01.2020 roku

We wtorek 14 stycznia 2020 roku mija dokładnie rok od tragicznej śmierci Pawła Adamowicza. Władze miasta zaplanowały sześciodniowy program obchodów upamiętniających wieloletniego prezydenta Gdańska.

Oficjalna część rozpoczęła się już w piątek 10 stycznia podczas ceremonii nadania Uniwersyteckiemu Liceum Ogólnokształcącemu w Gdańsku imienia Pawła Adamowicza.

Wyjątkowy był również niedzielny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2020). Przypomnijmy, że to właśnie podczas ubiegłorocznej imprezy doszło do zabójstwa prezydenta. Tegoroczne światełko do nieba zostało uzupełnione wspomnieniem śp. prezydenta. "Dobro zwycięża. Nie dajmy się zastraszyć" - mówiła ze sceny Magdalena Adamowicz.

Rocznica ataku na prezydenta Gdańska 13.01.2020

W poniedziałek, 13 stycznia przy Katowni zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa, a w dzielnicy Piecki Migowo oficjalnie zostanie nadana nazwa Alei Pawła Adamowicza.