Pierwsze 13. emerytury w 2024 roku zostaną dostarczone jeszcze przed Wielkanocą

Dobrą wiadomość dla emerytów i rencistów, których wypłata świadczeń pokrywa się z drugim dniem Świąt Wielkanocnych, przekazały ZUS i Poczta Polska, dostarczająca wypłaty.

- 13. emerytura dodawana jest co do zasady do kwietniowej wypłaty comiesięcznego świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął decyzję, że osoby, którym termin wypłaty przypada na 1 kwietnia (świąteczny poniedziałek), otrzymają świadczenie już w marcu - Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej.